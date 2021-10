Nuove proteste contro il Green Pass, in migliaia nelle piazze di Udine e Pordenone (Di sabato 2 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: In Friuli buttiamo quasi 60 chili di carta e cartone a testa all'anno, ma la raccolta differenziata è in calo La mamma era stata uccisa dall'ex, i ... Leggi su friulioggi (Di sabato 2 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: In Friuli buttiamo quasi 60 chili di carta e cartone a testa all'anno, ma la raccolta differenziata è in calo La mamma era stata uccisa dall'ex, i ...

Advertising

massimo15691 : Covid: Slovenia, nuove proteste contro il Green pass a Lubiana - Cronaca - - fabiovenni : @zerocalcare @sonoViolet @OizaQueensday in Spagna è molto peggio, specialmente qui in Catalogna come ben sai, in UK… - vivere_sardegna : Ex Keller: verso nuove proteste e sit-in dei lavoratori - rapino : Invece degli scioperi x il clima i giovani dovrebbero studiare il doppio e contribuire al cambiamento in meglio con… - statodelsud : Ex Keller: verso nuove proteste e sit-in dei lavoratori -