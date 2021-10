Nuoto, Coppa del Mondo 2021, Berlino. Florian Wellbrock profeta in patria: successo nei 1500 (Di sabato 2 ottobre 2021) Sotto il segno del padrone di casa Florian Wellbrock e del giovanissimo sudafricano Matthew Sates va in archivio la seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di Nuoto. Wellbrock tiene fede al pronostico vincendo i 1500, mentre il giovane Sates migliora il record mondiale juniores nei 200 misti, prendendosi una bella fetta di copertina di questa giornata densa di risultati interessanti. Florian Wellbrock si prende la soddisfazione più attesa nella gara prediletta: i 1500 stile libero che vedono il dominio del campione olimpico delle acque libere tedesco con il tempo di 14’35?23, con due secondi di vantaggio sul russo Martynchev (ottimo il suo 14’37?11) e oltre dieci secondi di vantaggio sul ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Sotto il segno del padrone di casae del giovanissimo sudafricano Matthew Sates va in archivio la seconda giornata di gare della prima tappa delladelditiene fede al pronostico vincendo i, mentre il giovane Sates migliora il record mondiale juniores nei 200 misti, prendendosi una bella fetta di copertina di questa giornata densa di risultati interessanti.si prende la soddisfazione più attesa nella gara prediletta: istile libero che vedono il dominio del campione olimpico delle acque libere tedesco con il tempo di 14’35?23, con due secondi di vantaggio sul russo Martynchev (ottimo il suo 14’37?11) e oltre dieci secondi di vantaggio sul ...

Advertising

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #berlino2021 #coppadelmondo2021 La rana nel futuro: Il nuoto di Coppa del Mondo… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #CoppadelMondonuoto2021 Nuoto, Coppa del Mondo 2021 Berlino, prima giornata. Chalmers, Toussain… - Nuotomania : DA - statodelsud : Nuoto: Procaccini convocata in nazionale per la Coppa Comen - Pino__Merola : Nuoto: Procaccini convocata in nazionale per la Coppa Comen -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Coppa Calcio, il Genoa rianima la Salernitana: all'Arechi rossoblu battuti 1 - 0 La Squadra Junior della Carisa Rari Nantes Savona di Nuoto Sincronizzato parteciperà al Campionato ...stampa stagionale di Maurizio Braghin allo stadio Bacigalupo sviluppa i temi della sfida di Coppa ...

Peyroteo, meglio di Cristiano Ronaldo In questo periodo arrivano cinque trionfi in campionato, quattro nella Coppa di Portogallo e per ... nuoto e basket. I progressi sono tali che per un attimo Peyroteo non sa bene a quale attività ...

Coppa LEN. Domenica la quarta tappa a Piombino FIN - Federazione Italiana Nuoto Coppa COMEN. Staffetta mixed d'argento a Larnaca Sabato e domenica le gare di long distance a Larnaca e dal 15 al 17 ottobre quelle in piscina a Belgrado. La Mediterranean Cup 2021 di nuoto prevede due appuntamenti. Le fasce di età interessate sono ...

Coppa LEN. Domenica la quarta tappa a Piombino Quarta tappa di Coppa LEN. Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri tornano a Piombino dopo il secondo e terzo posto di sette giorni fa a Barcellona, dove la storica traversata del Porto è coincisa co ...

La Squadra Junior della Carisa Rari Nantes Savona diSincronizzato parteciperà al Campionato ...stampa stagionale di Maurizio Braghin allo stadio Bacigalupo sviluppa i temi della sfida di...In questo periodo arrivano cinque trionfi in campionato, quattro nelladi Portogallo e per ...e basket. I progressi sono tali che per un attimo Peyroteo non sa bene a quale attività ...Sabato e domenica le gare di long distance a Larnaca e dal 15 al 17 ottobre quelle in piscina a Belgrado. La Mediterranean Cup 2021 di nuoto prevede due appuntamenti. Le fasce di età interessate sono ...Quarta tappa di Coppa LEN. Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri tornano a Piombino dopo il secondo e terzo posto di sette giorni fa a Barcellona, dove la storica traversata del Porto è coincisa co ...