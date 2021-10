Nations League: Kean sostituirà Immobile nei convocati di Mancini (Di sabato 2 ottobre 2021) Ciro Immobile è infortunato e non potrà rispondere alla convocazione di Roberto Mancini. La FIGC ha trasmesso alla Uefa la documentazione relativa all’indisponibilità dell’attaccante della Lazio e la richiesta di sostituzione con Moise Bioty Kean nella lista dei 23 che prenderanno parte alle Finali di UEFA Nations League 2021. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Ciroè infortunato e non potrà rispondere alla convocazione di Roberto. La FIGC ha trasmesso alla Uefa la documentazione relativa all’indisponibilità dell’attaccante della Lazio e la richiesta di sostituzione con Moise Biotynella lista dei 23 che prenderanno parte alle Finali di UEFA2021. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

