Napoli pronta per le urne: ecco come si vota alle comunali (Di sabato 2 ottobre 2021) Inizia il conto alla rovescia per il richiamo alle urne, Napoli è pronta, ora è il turno degli elettori che - domenica 3 ottobre (dalle 7.00 alle 23.00) e lunedì 4 ottobre (dalle... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 ottobre 2021) Inizia il conto alla rovescia per il richiamo, ora è il turno degli elettori che - domenica 3 ottobre (d7.0023.00) e lunedì 4 ottobre (d...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pronta Promozione Alfa Romeo Stelvio di ottobre: sconto di 10.000 ... sui veicoli in pronta consegna. La 2.2 Turbo Diesel 160 CV, allestimento Business, parte da un ... Possibile che a Napoli, dove ci sono più furti d'auto costi più che a Bolzano. Perché la compagnia ...

"Errore piazza Siani a Vico Equense", scoppia la polemica E allora noi ci rivolgiamo ai ragazzi di Vico Equense, di Torre Annunziata, di Napoli: non ... E spiace - conclude - anzi fa rabbia che su temi così sensibili ci sia in giro gente pronta a ...

Napoli pronta per le urne: ecco come si vota alle comunali

Salerno pronta per le elezioni: dove voteranno Napoli e gli altri candidati
Elezioni comunali Salerno: dove vota Napoli | I seggi dei candidati per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre ...

Napoli, in arrivo una clamorosa offerta per Lorenzo Insigne Già la scorsa estate Insigne era stato contattato dall’Arsenal e dall’Everton, e in Italia c’è sempre alla finestra l’Inter, pronta ad affondare il colpo a gennaio se De Laurentiis e il giocatore non ...

