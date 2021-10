MOVIOLA – Torino-Juventus, Cuadrado chiede il rigore: Pobega rischia, Valeri dice no (Di sabato 2 ottobre 2021) Episodio da MOVIOLA nel corso del secondo tempo di Torino-Juventus, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Cuadrado si invola verso l’area di rigore avversaria e cade a terra chiedendo a gran voce il calcio di rigore per via di un contatto con Pobega. L’arbitro Valeri fa chiaro segno di continuare, dal Var ovviamente confermano in quanto i contatti dipendono esclusivamente dalla decisione dell’arbitro in campo. Rivedendo le immagini si nota come un contatto tra i due piedi ci sia, ma è anche vero che il giocatore colombiano rallenta tanto proprio per cercare il contatto e il rigore. La decisione di Valeri sembra quella giusta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.si invola verso l’area diavversaria e cade a terrando a gran voce il calcio diper via di un contatto con. L’arbitrofa chiaro segno di continuare, dal Var ovviamente confermano in quanto i contatti dipendono esclusivamente dalla decisione dell’arbitro in campo. Rivedendo le immagini si nota come un contatto tra i due piedi ci sia, ma è anche vero che il giocatore colombiano rallenta tanto proprio per cercare il contatto e il. La decisione disembra quella giusta. SportFace.

