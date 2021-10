MOVIOLA – Sassuolo-Inter | contatto Consigli-Dzeko | era rigore?

Leggi su sportface

(Di sabato 2 ottobre 2021) Polemiche in, anticipo della settima giornata della Serie A 2021/2022. Al minuto 76 l’arbitro Pairetto concede ilai nerazzurri per untra: l’attaccante anticipa Chiriches e salta il portiere, che al limite dell’areaviene sulla spalla del bosniaco. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, che non vengono del tutto chiariti dalle immagini: giusto quindi il mancatovento del Var, che sicuramente non sarebbe potutovenire nemmeno nel caso di mancato fischio. Rimane la decisione del campo, a discrezione dell’arbitro che ha ritenuto punibile l’vento di. SportFace.