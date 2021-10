MotoGP, GP Americhe 2021. Quartararo secondo in griglia: “Bel lavoro, qualifica divertente” (Di sabato 2 ottobre 2021) “Penso che sia molto difficile, ho faticato molto nelle libere, ho fatto top-3 venerdì ma molto al limite. Manca potenza sul giro ma sono contento perché abbiamo fatto un bel lavoro ed è stata una qualifica molto divertente”. Così Fabio Quartararo, ai microfoni di Sky Sport, dopo il secondo posto nelle qualifiche GP delle Americhe di MotoGP in sella alla Yamaha. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) “Penso che sia molto difficile, ho faticato molto nelle libere, ho fatto top-3 venerdì ma molto al limite. Manca potenza sul giro ma sono contento perché abbiamo fatto un beled è stata unamolto”. Così Fabio, ai microfoni di Sky Sport, dopo ilposto nelle qualifiche GP dellediin sella alla Yamaha. SportFace.

