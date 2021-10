MotoGP, Francesco Bagnaia: “Una pole gustosa, la mia prima negli USA, grazie anche a Jack Miller…” (Di sabato 2 ottobre 2021) Francesco Bagnaia non si ferma più e centra anche la pole position del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il pilota del team Ducati Factory ha piazzato un giro sensazionale in 2:02.781 rifilando distacchi notevoli a tutti. Non solo, l’ex campione del mondo della Moto2, è stato in grado di centrare la partenza al palo laddove Marc Marquez (oggi terzo) per il momento aveva fatto 7 su 7 in questa statistica. Per sua sfortuna, tuttavia, il suo rivale numero uno, il leader della classifica generale, Fabio Quartararo, è proprio nella sua scia, con un distacco di 348 millesimi. Il piano della scuderia di Borgo Panigale, ovvero mettere “Pecco” davanti a tutti per la terza volta consecutiva (la ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021)non si ferma più e centralaposition del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2021. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il pilota del team Ducati Factory ha piazzato un giro sensazionale in 2:02.781 rifilando distacchi notevoli a tutti. Non solo, l’ex campione del mondo della Moto2, è stato in grado di centrare la partenza al palo laddove Marc Marquez (oggi terzo) per il momento aveva fatto 7 su 7 in questa statistica. Per sua sfortuna, tuttavia, il suo rivale numero uno, il leader della classifica generale, Fabio Quartararo, è proprio nella sua scia, con un distacco di 348 millesimi. Il piano della scuderia di Borgo Panigale, ovvero mettere “Pecco” davanti a tutti per la terza volta consecutiva (la ...

