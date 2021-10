MotoGP, Francesco Bagnaia in pole position: duello con Quartararo, vincere per tenere aperto il Mondiale (Di sabato 2 ottobre 2021) Non si può fare altro che vincere. Ne era e ne è cosciente Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha concluso come meglio non avrebbe potuto le qualifiche del GP delle Americhe, quartultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul difficile circuito di Austin (Texas), tecnico per il suo layout ed estremamente pericoloso per i tantissimi avvallamenti sull’asfalto, ‘Pecco’ ha conquistato la quarta pole-position in top-class e la terza consecutiva. Un risultato dal valore significativo, dal momento che Bagnaia è il primo italiano con 4 p.1 in una stagione, dopo che l’ultimo a rendersi protagonista di questo risultato fu Valentino Rossi che nel 2009 ne ottenne ben 7 (annata nella quale Valentino vinse il suo ultimo titolo iridato). Il ducatista ha anche ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Non si può fare altro che. Ne era e ne è cosciente. Il pilota della Ducati ha concluso come meglio non avrebbe potuto le qualifiche del GP delle Americhe, quartultimo round del2021 di. Sul difficile circuito di Austin (Texas), tecnico per il suo layout ed estremamente pericoloso per i tantissimi avvallamenti sull’asfalto, ‘Pecco’ ha conquistato la quartain top-class e la terza consecutiva. Un risultato dal valore significativo, dal momento cheè il primo italiano con 4 p.1 in una stagione, dopo che l’ultimo a rendersi protagonista di questo risultato fu Valentino Rossi che nel 2009 ne ottenne ben 7 (annata nella quale Valentino vinse il suo ultimo titolo iridato). Il ducatista ha anche ...

Advertising

NEWSMotoEC : #MotoGP 2021 - PODIO 1. Francesco Bagnaia - Ducati 2. Fabio Quartararo - Yamaha 3. Marc Marquez - Honda #COTA… - lanuevadeporte : #MotoGP Tercera Pole Position consecutiva para el italiano Francesco Bagnaia. - dinoadduci : Bagnaia, che tris: pole ad Austin! Quartararo e Marquez inseguono. Rossi in ultima fila - OA_Sport : #MotoGP Bagnaia in pole e guanto di sfida lanciato a Quartaro: il centauro piemontese stupisce anche ad Austin - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Bagnaia, che tris: pole ad Austin! Quartararo e Marquez inseguono. Rossi in ultima fila -