MotoGP | Francesco Bagnaia in pole position anche ad Austin! Battuti Quartararo e Marquez | 9° Marini

Prosegue l'incredibile striscia positiva di Francesco Bagnaia, capace di conquistare una sensazionale pole position nel Gran Premio delle Americhe 2021, quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. "Pecco", reduce dalle due doppiette di Aragon e Misano, si è imposto anche nelle prove ufficiali di Austin mettendo assieme un time-attack semplicemente perfetto. Il piemontese della Ducati ha limato oltre 1? rispetto al proprio miglior tempo delle libere, trovando la quadra proprio nel momento più importante del fine settimana e fermando il cronometro in 2'02?781. Seconda posizione a 348 millesimi dalla vetta per un solidissimo Fabio Quartararo, sempre rapidissimo sul giro secco in ogni tracciato con la sua Yamaha. Completa la prima fila un buon Marc Marquez.

