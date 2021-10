Monterosi Tuscia-Avellino, i convocati di Braglia: rientrano in tre (Di sabato 2 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Alla vigilia del match contro il Monterosi Tuscia, l’Avellino ha diramato la lista dei convocati. Il tecnico Piero Braglia può contare sui rientri di Kanoutè, Micovschi e Plescia. Non sono nella lista Scognamiglio e Di Gaudio ancora fermi ai box. Nessun recupero per Silvestri che resta in Irpinia dopo il forfait di giovedì sera. La lista dei convocati: Portieri: Forte, Pane, Pizzella. Difensori: Rizzo, Tito, Sbraga, Dossena, Bove, Ciancio, Mignanelli. Centrocampisti: Aloi, Mastalli, Carriero, Matera, De Francesco, D’Angelo. Attaccanti: Gagliano, Messina, Micovschi, Kanoutè, Maniero, Plescia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alla vigilia del match contro il, l’ha diramato la lista dei. Il tecnico Pieropuò contare sui rientri di Kanoutè, Micovschi e Plescia. Non sono nella lista Scognamiglio e Di Gaudio ancora fermi ai box. Nessun recupero per Silvestri che resta in Irpinia dopo il forfait di giovedì sera. La lista dei: Portieri: Forte, Pane, Pizzella. Difensori: Rizzo, Tito, Sbraga, Dossena, Bove, Ciancio, Mignanelli. Centrocampisti: Aloi, Mastalli, Carriero, Matera, De Francesco, D’Angelo. Attaccanti: Gagliano, Messina, Micovschi, Kanoutè, Maniero, Plescia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

