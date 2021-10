Milan | Ventura | “Campionato affascinante | almeno tre squadre alla pari”

(Di sabato 2 ottobre 2021), allenatore ed ex commissario tecnico, ha parlato del, che vede ilcoinvolto nella lotta al vertice.

Advertising

gilnar76 : Ventura: «Serie A? Ci sono almeno tre squadre alla pari» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ventura

Milan News

... prodigi a parte, per via di quel glorioso capitano didel Mancio da Jesi, ad ogni colpo di ... A margine, segnaliamo la protesta delalla Uefa . Nel mirino Cuneyt Cakir , turco, classe ...Gli Azzurri disaranno eliminati grazie al solo gol di Johansson al 62' su sfortunata ... non ha minimamente intaccato il ritmo ed il furore agonistico del, specie nelle maiuscole ...Giampiero Ventura ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha dato la sua opinione sul campionato italiano, ecco le sue parole Giampiero Ventura ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha dato la sua opinione ...Gian Piero Ventura, allenatore, si è così espresso a TMW sul campionato italiano: “Il campionato è affascinante, aperto a qualsiasi tipo di soluzione. Oggi ci ...