Milan, trovato il sostituto di Kessie! (Di sabato 2 ottobre 2021) Il Milan guarda alla sessione estiva del calciomercato: i rossoneri, infatti, sarebbero pronto ad investire sul sostituto di Kessie. Il centrocampista ivoriano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022, dopo una lunga telenovela. Milan, ECCO IL sostituto DI KESSIE Calciomercato Milan Herrera Il sostituto di Kessie, stando a quanto riferisce il noto esperto di mercato Ceccarini, potrebbe essere Hector Herrera dell'Atletico Madrid. Il centrocampista messicano, infatti, piace tantissimo alla dirigenza del diavolo e arriverebbe a zero a giugno. La trattativa è già avviata. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

