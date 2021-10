Massimo Galioto e l' omicidio di Emanuel Stoica | il pestaggio | le prove e la condanna

(Di sabato 2 ottobre 2021), dopo essere stato assolto per l'di Beau Salomon, è finito in carcere per l'di. Il senzatettoè statoto all'ergastolo per l'di, un clochard romeno:era stato assolto pochi mesi prima dalle accuse di aver ucciso lo studente americano Beau Salomon, trovato morto sulle sponde del Tevere, il 4 luglio del 2016. L'di, 38 anni romeno, è stato ritrovato morto la sera del 7 maggio 2020 sulla pista ciclabile di Ponte Sisto a Roma. La vittima è stata ...

Stasera su Rai3 , alle 00:25, va in onda Un giorno in Pretura : al centro della terza puntata la storia di, il senzatetto accusato e poi scagionato per la morte di Beau Solomon nel 2016. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova ...Chi è davvero? Le vicende processuali disaranno al centro della nuova puntata di Un giorno in pretura , la trasmissione in onda nella terza serata di sabato 2 ottobre su Rai 3. Chi ...Massimo Galioto, dopo essere stato assolto per l'omicidio di Beau Salomon, è finito in carcere per l'omicidio di Emanuel Stoica. Il senzatetto Massimo Galioto è stato condannato all'ergastolo per l'om ...Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:25, con la terza puntata della nuova stagione, che racconterà la storia del senzatetto Massimo Galioto. Stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un g ...