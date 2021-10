“L’uomo con i pugni di ferro”, stasera in tv l’esordio cinematografico di RZA (Di sabato 2 ottobre 2021) stasera il canale 20 di Mediaset ripropone in tv il film del 2012 “L’uomo con i pugni di ferro”. È l’esordio alla regia, presentato da Quentin Tarantino, del famoso rapper RZA. Nel cast Russel Crowe e Lucy Liu che ben figurano in questo cappa e spada di stile cinese. “I film sulle arti marziali mi influenzano da quando avevo nove anni quando ho visto per la prima volta un film di kung fu e uno di karate, a Staten Island, al cinema St. George”. Da queste parole si evince tutto l‘amore per film di arti marziali di RZA. Proprio in questo genere ha debuttato come regista con “L’uomo con i pugni di ferro” di cui è anche protagonista insieme a grandi star come Rassel Crowe. Il rapper afroamericano non eccelle alla regia ma non sbaglia nel regalare al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 ottobre 2021)il canale 20 di Mediaset ripropone in tv il film del 2012 “con idi”. Èalla regia, presentato da Quentin Tarantino, del famoso rapper RZA. Nel cast Russel Crowe e Lucy Liu che ben figurano in questo cappa e spada di stile cinese. “I film sulle arti marziali mi influenzano da quando avevo nove anni quando ho visto per la prima volta un film di kung fu e uno di karate, a Staten Island, al cinema St. George”. Da queste parole si evince tutto l‘amore per film di arti marziali di RZA. Proprio in questo genere ha debuttato come regista con “con idi” di cui è anche protagonista insieme a grandi star come Rassel Crowe. Il rapper afroamericano non eccelle alla regia ma non sbaglia nel regalare al ...

Advertising

poliziadistato : #Squadramobile Perugia arresta un uomo e una donna responsabili, in concorso tra loro, di spaccio di sostanze stupe… - ItalianAirForce : Un uomo di 31 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato, ieri in tarda serata, da Brindisi con un… - Agenzia_Ansa : La donna fermata vicino Pienza per l'omicidio del proprio bambino aveva inviato un'immagine del piccolo insanguina… - cesololinter19_ : Sta salendo in cattedra l'uomo con la maglia gialla - duesoli : RT @MARI151280: A.A.A. Sei un uomo? Sei single? Sei caruccio? Hai l'hobby del fai da te? Hai tutti gli attrezzi? Hai tutti i weekend liberi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo con Prof di liceo tenta di rapire una bimba dal passeggino e rischia il linciaggio: arrestato a Torino La Stampa