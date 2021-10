Lorenzo Pellegrini rinnova con la Roma fino al 2026 | “Emozione unica”

(Di sabato 2 ottobre 2021)– Ora è ufficiale:con laal. Lo annuncia il club con un comto sul proprio sito dove fanno seguito anche le parole del capitano giallorosso. “È impossibile spiegare questa, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città”, ha commentato. “Non potrei provare un’più grande di questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere”. Poi anche un commento del GM Pinto: “Dal primo momento in cui ho iniziato a ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l’obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lo… - OfficialASRoma : ??? “È arrivato nel momento giusto” ?? L’intervista a Lorenzo Pellegrini dopo il rinnovo fino al 2026 #ASRoma - SkySport : ULTIM'ORA ROMA UFFICIALE, LORENZO PELLEGRINI FIRMA IL RINNOVO IL CAPITANO PROLUNGA FINO AL 2026 #SkyCalciomercato… - Marco_f7 : RT @OfficialASRoma: ??? “È arrivato nel momento giusto” ?? L’intervista a Lorenzo Pellegrini dopo il rinnovo fino al 2026 #ASRoma - macserr : RT @OfficialASRoma: 52': GOOOOOOOOL!!! LORENZO!!! LORENZO!!! LORENZO!!! IL PRIMO GOL IN GIALLOROSSO DI LORENZO #PELLEGRINI! #RomaSPAL 3?-… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Pellegrini

Totti sotto una foto dicon la famiglia e la maglia celebrativa del suo prolungamento ha ... non solo della fascia ma anche della maglia: "nell'ultima partita sembrava avesse la ...... arrivata da poche ore: l' As Roma comunica di aver rinnovato il contratto di Luca, ... Così Tiago Pinto, General Manager della Roma: 'incarna alla perfezione le caratteristiche ...Il giocatore e il club giallorosso andranno avanti insieme fino al 2026. Siamo insieme, lavoriamo insieme e arriveremo dove vogliamo arrivare con tranquillità” Ora è ufficiale, la Roma con un comunica ...Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Pellegrini ha fatto il suo esordio in Prima Squadra il 22 marzo 2015 in Cesena-Roma. Dopo due stagioni giocate nel Sassuolo, Pellegrini è tornato in giallo ...