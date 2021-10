Locatelli salva la Juventus in extremis: Allegri si aggiudica il derby di Torino (Di sabato 2 ottobre 2021) Finisce così il derby di Torino- Juventus, con il risultato di 0-1: ci pensa Locatelli a sboccare il match. Un primo tempo che scorre abbastanza equilibrato: la Juventus parte in quinta contro un Torino che attende quasi bloccato nella propria metà campo. Pian piano, però, il Toro prende coraggio e cerca di spingere verso la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 ottobre 2021) Finisce così ildi, con il risultato di 0-1: ci pensaa sboccare il match. Un primo tempo che scorre abbastanza equilibrato: laparte in quinta contro unche attende quasi bloccato nella propria metà campo. Pian piano, però, il Toro prende coraggio e cerca di spingere verso la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_internelcuore_ : non la Juventus che si salva all' ultimo grazie a Federico Chiesa che fa l' assist e Manuel Locatelli che la mette dentro - ClaudioVerga : la coppia Chiesa-Locatelli ci salva sempre il culo Ripartire dai giovani italiani per dare identità e carattere alla squadra #ToroJuve - OldLadyfromRD : RT @Mantilla_Home: Locatelli y Chiesa. Italia salva a la Juve siempre. - Mantilla_Home : Locatelli y Chiesa. Italia salva a la Juve siempre. - fracca69 : @SaverioMariani @juventibus Locatelli è l'unico che si salva -