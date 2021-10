Locatelli fa le cose per bene e regala il derby alla Juventus: Toro domato solo nel finale (Di sabato 2 ottobre 2021) Il derby di Torino è stato deciso da un destro vincente all'86', palo-gol di Manuel Locatelli. Nel primo tempola Juventus non aveva mai inquadrato la porta nonostante i tentativi di McKennie e Kean (sostituito da Cuadrado all'intervallo). Torino minaccioso nell'area di Szczesny con Singo, Lukic e con Mandragora dalla distanza. Nella ripresa super riflesso di Milinkovic-Savic su un colpo di testa ravvicinato di Alex Sandro. Nel finale salvataggio di Ansaldi che anticipa Chiesa negandogli un tap-in e palo di Kulusevski. Gli uomini di Allegri salgono a 11 punti in classifica, quelli di Juric restano fermi a 8. Per il derby mister Allegri sceglie McKennie titolare a centrocampo, Chiesa e Kean in attacco. Juric punta su Lukic e Brekalo a supporto di Sanabria. Il primo tempo si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Ildi Torino è stato deciso da un destro vincente all'86', palo-gol di Manuel. Nel primo tempolanon aveva mai inquadrato la porta nonostante i tentativi di McKennie e Kean (sostituito da Cuadrado all'intervallo). Torino minaccioso nell'area di Szczesny con Singo, Lukic e con Mandragora ddistanza. Nella ripresa super riflesso di Milinkovic-Savic su un colpo di testa ravvicinato di Alex Sandro. Nelsalvataggio di Ansaldi che anticipa Chiesa negandogli un tap-in e palo di Kulusevski. Gli uomini di Allegri salgono a 11 punti in classifica, quelli di Juric restano fermi a 8. Per ilmister Allegri sceglie McKennie titolare a centrocampo, Chiesa e Kean in attacco. Juric punta su Lukic e Brekalo a supporto di Sanabria. Il primo tempo si ...

