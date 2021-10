Locatelli decide il Derby della Mole! Torino è bianconera

(Di sabato 2 ottobre 2021)è ancorailMole con un preciso tiro dalla cunetta dell’area di rigore e regala i tre punti alla truppa di Massimiliano Allegri. Continua la risalitaJuventus in classifica, ilfrena ancora. Quali sono le scelte dei mister? Juric conferma il 3-4-2-1. Tra i plai c’è Milinkovic-Savic difeso dal reparto difensivo formato da Zima, Bremer e Rodriguez. In mezzo al campo giocano Pobega e Mandraghora, con Ola Aina e Singo esterni a tutta fascia. Sulla trequarti ci sono Brekalo e Lukic, l’unico riferimento in avanti è Sanabria.Anche Allegri conferma il 4-4-2. Szcz?sny in porta con Chiellini e De Ligt centrali. Corsie difensive tutte brasiliane con Danilo e Alex Sandro. Rabiot gioca ancora largo ...

...chela partita è avviata e conclusa da chi è in campo dall'inizio e fin lì ha brillato poco. Chiesa, spostato sulla sinistra, inserisce il turbo e crossa un bel pallone al centro che...Madama cresce e adesso è lei a fare la partita, ma i tentativi di Cuadrado prima epoi non hanno fortuna. Juric rinforza il suo centrocampo per difendere lo 0 - 0. La pressione bianconera ...SZCZESNY 6 - I tiri degli avversari non sono pericolosi, ma la sicurezza che mette in mostra lo avvicina alla luce in fondo al tunnel. Si prende la colpa dei 5 punti persi ad inizio ...La stracittadina viene decisa nei minuti finali da un gol dell ex Sassuolo: terza vittoria di fila per i bianconeri, che agganciano Atalanta e Lazio in .... Decide Locatelli con un colpo da biliardo a ...