LIVE Parigi-Roubaix 2021 in DIRETTA | sfida Van Aert-Van der Poel | l’Italia ci prova con Moscon | Trentin e Ballerini

Leggi su oasport

(Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella. Torna, dopo oltre due anni d’attesa, una delle Classiche Monumento più attese, l’Inferno del Nord, spostato in autunno a causa delle tante problematiche arrivate causa pandemia. La più prestigiosa tra tutte le gare in linea si snoderà lungo un percorso di 257 chilometri, il quale comprende ben 30 tratti di pavé. I tratti di pavé più duri in assoluto, come da tradizione, saranno la Foresta di Arenberg, che i corridori imboccheranno al chilometro 162, Mons-en-Pévèle, ben 3000 metri di pavé che inizieranno al chilometro 209,1, e il Carrefour de l’Arbre, il quale verrà affrontato dagli atleti al chilometro 240,5 e potrebbe rivelarsi l’ultima occasione buona per ...