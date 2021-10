LIVE Motocross MXGP, GP Germania 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli torna in gara dopo il trionfo con l’Italia (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 e gara-2 del Mondiale Motocross 2021 che fa tappa a Teutschenthal (Germania). Appuntamento fondamentale in ottica classifica generale. Tony Cairoli lo scorso fine settimana ha trascinato l’Italia ad una storica vittoria nel Motocross delle Nazioni che mancava addirittura da 19 anni. Il siciliano vuole confermarsi protagonista in queste ultime gare della carriera nonostante la caduta in Sardegna di un paio di settimane fa che ancora non gli permette di essere al meglio. Tra gli avversari sembra particolarmente in ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dellaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-1 e-2 del Mondialeche fa tappa a Teutschenthal (). Appuntamento fondamentale in ottica classifica generale.lo scorso fine settimana ha trascinatoad una storica vittoria neldelle Nazioni che mancava addirittura da 19 anni. Il siciliano vuole confermarsi protagonista in queste ultime gare della carriera nonostante la caduta in Sardegna di un paio di settimane fa che ancora non gli permette di essere al meglio. Tra gli avversari sembra particolarmente in ...

