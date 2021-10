LIVE Italia-Polonia 3-2, Mondiali volley U21 in DIRETTA: impresa azzurra!!! Da 0-2 a 3-2 e domani e finale con la Russia!!! (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA: L’Italia VOLA IN finale! 21.30: Scusandocvi per i disservizi non dipendenti dalla nostra volontà che non ci hanno permesso di fornire aggiornamenti sempre puntuali, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a domani per il LIVE della finale! 21.28: In casa Italia il top scorer del match è stato Alessandro Michieletto con 22 punti all’attivo, mentre 17 punti li ha messi a segno Stefani, nonostante i primi due set di grande difficoltà, 12 punti per Rinaldi e 9 per Cianciotta. Per la Polonia 12 punti di Kwagilroch, 11 a testa per Dolski e Urbanowicz 21.25: La finale è in programma domani con orario da definire tra ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA: L’VOLA IN! 21.30: Scusandocvi per i disservizi non dipendenti dalla nostra volontà che non ci hanno permesso di fornire aggiornamenti sempre puntuali, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento aper ildella! 21.28: In casail top scorer del match è stato Alessandro Michieletto con 22 punti all’attivo, mentre 17 punti li ha messi a segno Stefani, nonostante i primi due set di grande difficoltà, 12 punti per Rinaldi e 9 per Cianciotta. Per la12 punti di Kwagilroch, 11 a testa per Dolski e Urbanowicz 21.25: Laè in programmacon orario da definire tra ...

