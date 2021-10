LIVE Italia-Polonia 0-1, Mondiali volley U21 in DIRETTA: muro e servizio spingono in alto i polacchi nel primo set, 20-25 (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA GUARDA Italia-Polonia U21 IN STREAMING IL LIVE SCORING PUNTO A PUNTO DI Italia-Polonia U21 2-4 Invasione Italia, la quinta da inizio gara! 2-3 La pipe di Rinaldi 1-3 Vincente in parallela Kraut da zona 4 1-2 Errore Polonia al servizio 0-2 muro di Kraut, così non c’è partita 0-1 Ingiocabili al momento i polacchi a muro. Anche Michieletto sta facendo fatica. Chiude Dulski da 2 20-25 Ancora un errore al servizio dell’Italia che ha iniziato male questa semifinale ma difficilmente potrà fare peggio di così in battuta, dove ha raccolto pochissimo, e in ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA GUARDAU21 IN STREAMING ILSCORING PUNTO A PUNTO DIU21 2-4 Invasione, la quinta da inizio gara! 2-3 La pipe di Rinaldi 1-3 Vincente in parallela Kraut da zona 4 1-2 Erroreal0-2di Kraut, così non c’è partita 0-1 Ingiocabili al momento i. Anche Michieletto sta facendo fatica. Chiude Dulski da 2 20-25 Ancora un errore aldell’che ha iniziato male questa semifinale ma difficilmente potrà fare peggio di così in battuta, dove ha raccolto pochissimo, e in ...

