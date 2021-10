LIVE Conegliano-Novara 3-1, Supercoppa Italiana 2021 volley in DIRETTA: le Pantere non perdono mai! (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 19:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:46 Concluso questo primo appuntamento con la pallavolo femminile Italiana adesso l’appuntamento è a sabato prossimo con l’inizio del Campionato. 19:45 Novara rimpiangerà a lungo quel secondo set in cui si è trovata avanti 24-22, ma in generale l’impressione è che quest’anno ci possa essere maggiore battaglia per tutti i trofei, certo il fatto che Conegliano abbia vinto nonostante due assenze importanti come quelle di Sylla e Fahr fa riflettere. 19:42 Partita veramente folle, Conegliano vince la quarta Supercoppa Italiana consecutiva e continua nella sua ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 19:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:46 Concluso questo primo appuntamento con la pallavolo femminileadesso l’appuntamento è a sabato prossimo con l’inizio del Campionato. 19:45rimpiangerà a lungo quel secondo set in cui si è trovata avanti 24-22, ma in generale l’impressione è che quest’anno ci possa essere maggiore battaglia per tutti i trofei, certo il fatto cheabbia vinto nonostante due assenze importanti come quelle di Sylla e Fahr fa riflettere. 19:42 Partita veramente folle,vince la quartaconsecutiva e continua nella sua ...

