LIVE Conegliano-Novara 2-1 | Supercoppa Italiana 2021 volley in DIRETTA | Pantere dominanti nel terzo set!

(Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA ILSCORING PUNTO A PUNTO DI1-2 Lungo il servizio di Folie. 1-1 Courtney sfonda sulle mani alte del muro. 0-1 Si riparte con un attacco vincente di Karakurt. 19:10ha decisamente allentato la presa nelset, di fatto non ha funzionato più nulla, adesso l’inerzia è tutta dalla parte di, alle ragazze di Lavarini servirà una reazione non facile da trovare. 25-15 Murone di De Kruijf su Karakurt,vola sul 2-1. 24-15 Esce il servizio di Bosetti, sono nove set-point per. 23-15 Diagonale stretta stupenda di Karakurt. 23-14 Invasione a rete di Chirichella, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara 1-1 Supercoppa Italiana 2021 volley in DIRETTA: le Pantere vincono un secondo set incredibil… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #Supercoppa femminile: #Conegliano si aggiudica un infinito #secondoset, 29-27 e ora è 1-1 con #Novara! #live - LegaVolleyFem : ??Sfida tutta da vivere nella #Supercoppa Italiana tra @ImocoVolley #Conegliano e @IGOR_Volley #Novara ?? ??Seguite la… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #Supercoppa femminile: il #primoset va a #Novara che prevale su #Conegliano 25-23! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley Via alla #Supercoppa femminile tra #Conegliano e #Novara! Seguila #live con noi! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Conegliano

OA Sport

17:05 Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTAdi- Novara, match che mette in palio la Supercoppa Italiana di volley femminile 2021. Amici ed amiche di ...Tutto pronto per Imoco- Igor Gorgonzola Novara , sfida della Supercoppa 2021 di volley femminile: chi vincerà ... SEGUI ILDELLA PARTITA TV E STREAMING - La partita sarà visibile in ...La diretta testuale di Conegliano-Novara, Supercoppa 2021 di volley femminile: tutti gli aggiornamenti in tempo reale, chi vincerà il trofeo?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA IL LIVE SCORING PUNTO A PUNTO DI CONEGLIANO-NOVARA Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e all ...