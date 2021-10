Liga 2021/2022, l’Atletico Madrid stende il Barcellona: 2-0, Koeman rischia? (Di sabato 2 ottobre 2021) l’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona per 2-0 nell’anticipo dell’ottava giornata della Liga 2021/2022. Un risultato che permette agli uomini di Simeone di raggiungere i cugini del Real in testa alla classifica, anche se le Merengues hanno ovviamente giocato una partita in meno. Altro stop invece per i blaugrana, con la panchina di Ronald Koeman sempre più in bilico nonostante la conferma arrivata dai vertici societari nelle scorse ore. La cronaca – Le prime occasioni del match vedono subito l’Atletico pericoloso, con Lemar prima e Joao Felix poi che non inquadrano la porta dopo ottime combinazioni in velocità. Il Barcellona fatica e al 24? capitola: i Colchoneros infatti passano in vantaggio proprio grazie a Lemar, lanciato in ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021)ha battuto ilper 2-0 nell’anticipo dell’ottava giornata della. Un risultato che permette agli uomini di Simeone di raggiungere i cugini del Real in testa alla classifica, anche se le Merengues hanno ovviamente giocato una partita in meno. Altro stop invece per i blaugrana, con la panchina di Ronaldsempre più in bilico nonostante la conferma arrivata dai vertici societari nelle scorse ore. La cronaca – Le prime occasioni del match vedono subitopericoloso, con Lemar prima e Joao Felix poi che non inquadrano la porta dopo ottime combinazioni in velocità. Ilfatica e al 24? capitola: i Colchoneros infatti passano in vantaggio proprio grazie a Lemar, lanciato in ...

Advertising

sportface2016 : #Liga L'#AtleticoMadrid batte il #Barcellona, #Koeman sempre più in bilico - alairelibrecl : [Video] El gol de Edin Dzeko para el 1-1 de Inter ante Sassuolo en la liga italiana #CooperativaContigo - pronosti_calcio : Pronostici Liga Domenica 3 Ottobre 2021: consigli e quote 8ª Giornata - BlackWidowflim : Atletico Madrid vs Barcellona: come guardare La Liga 2021 LIVE Barcellona vs Atletico Madrid Guarda dal vivo:;… - Kalbar_Satu : LINK Nonton Streaming Sassuolo vs Inter Milan Liga Italia 2021 Live Tv Online -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021 Barcellona: dietrofront di Laporta, Koeman ha margine di fiducia ...due giornate della fase a gironi della Champions League e solo tre vittorie in sei partite di Liga. ... che ha da poco chiuso il bilancio 2020 - 2021 con un rosso di 481 milioni e che nell'attuale ...

Valencia ancora a secco, Osasuna in alta quota CADICE (SPAGNA) - Valencia ancora a secco e digiuno da vittoria che si allunga a quattro partite: non è bastata una ripresa all'arrembaggio sul campo del Cadice per tornare alla vittoria. Dopo un ...

Liga, il tetto salariale 2021/22: crolla il Barcellona, vola il Real Calcio e Finanza Suarez segna contro il Barcellona: dopo il goal non esulta e chiede scusa Luis Suarez ha segnato il suo primo goal da ex contro il Barça. Per l’attaccante dell’Atletico, i blaugrana sono la trentunesima ‘vittima’ in Liga.

Calcio, Liga. Laporta conferma Koeman: "Sarà ancora l'allenatore del Barcellona" 'Indipendentemente dal risultato, Koeman rimarrà l'allenatore', ha detto Laporta ai media: il presidente difende così l'olandese prima di una partita fondamentale per il Barcellona dopo il fallimento ...

...due giornate della fase a gironi della Champions League e solo tre vittorie in sei partite di. ... che ha da poco chiuso il bilancio 2020 -con un rosso di 481 milioni e che nell'attuale ...CADICE (SPAGNA) - Valencia ancora a secco e digiuno da vittoria che si allunga a quattro partite: non è bastata una ripresa all'arrembaggio sul campo del Cadice per tornare alla vittoria. Dopo un ...Luis Suarez ha segnato il suo primo goal da ex contro il Barça. Per l’attaccante dell’Atletico, i blaugrana sono la trentunesima ‘vittima’ in Liga.'Indipendentemente dal risultato, Koeman rimarrà l'allenatore', ha detto Laporta ai media: il presidente difende così l'olandese prima di una partita fondamentale per il Barcellona dopo il fallimento ...