La Juventus vince anche il derby Forse sono i bianconeri più deboli allenati da Allegri

(Di sabato 2 ottobre 2021) A un certo punto, osservando iltorinese, verrebbe quasi da dire chesi ritrova a friggere il pesce con l’acqua. Ovviamente è questione di punti di vista. Molto probabilmente questa è lapiù debole da lui allenata. Non a caso ihanno decisamente sofferto nel primo tempo (dopo i primi dieci minuti), hanno invertito il trend nella ripresa ma spesso hanno commesso errori dovuto in parte all’ansia, alla fretta, ma in partea un bagaglio tecnico complessivamente non all’altezza. Ovviamente parliamo di bagaglio tecnico da esibire in circostanze di tensione agonistica. Il secondo tempo è stato tutto di marca juventina.ha lasciato negli spogliatoio l’inesistente Kean e ha inserito Cuadrado che per iè una calciatore ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Locatelli uomo derby, la #Juventus di Max #Allegri vince il #DerbyDellaMole di cortomuso. #ToroJuve 0-1 ? #DerbyDellaMole - DAZN_IT : Locatelli in buca d'angolo ?? La Juventus vince il derby ?? #ToroJuve #DAZN - OptaPaolo : 4 - Questa è solo la quarta volta in cui la Juventus vince le prime due partite della fase a gironi di Champions Le… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Ancora #Locatelli, la #Juve vince il derby col #Torino - calciotoday_it : ??La #Juventus vince il #DerbydellaMole a 'corto muso' grazie al gol di #Locatelli nel finale #ToroJuve… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vince

Brividi sotto la pioggia. Il Chelsea si mette alle spalle le due sconfitte di fila con Manchester City esuperando 3 - 1 il Southampton e volando in testa alla classifica, in attesa domani di Liverpool - Manchester City, ma i Blues riescono a domare i Saints solo dopo l'espulsione di Ward - ...Ci sono tanti altri club in situazioni simili alla nostra come lache ha Cuadrado e ... io dico sempre che è facile essere tifoso di una squadra cheed è più difficile essere tifoso di ...Comincia a divenire una fastidiosa abitutine, per il Toro, di perdere il derby della Mole, a prescindere da come si sia sviluppata la partita, negli ultimi minuti. In questo caso pesa moltissimo ...Nella settima giornata di Serie A ecco il "derby della Mole", Torino-Juventus: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.