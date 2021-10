Khalifa, la voce ‘narrante’ dell’Isis, incriminato per cospirazione. Sarà processato negli Usa (Di sabato 2 ottobre 2021) Mohammed Khalifa, 38 anni, voce dei video di reclutamento dell’Isis, in carcere negli Stati Uniti, è stato incriminato. Con l’accusa di cospirazione. Per aver aiutato il gruppo terroristico. Lo ha reso noto il dipartimento alla Giustizia americano. Cittadino canadese di origine saudita, Khalifa era stato catturato in Siria nel gennaio del 2019 in scontri armati. E di recente consegnato all’Fbi. La ‘voce dell’Isis’ incriminato per cospirazione Il procuratore del distretto orientale della Virginia, Raj Parekh, ha definito Khalifa “la voce dietro la violenza”. “Attraverso il suo ruolo di primo piano nel tradurre, narrare e far avanzare la propaganda online ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 ottobre 2021) Mohammed, 38 anni,dei video di reclutamento, in carcereStati Uniti, è stato. Con l’accusa di. Per aver aiutato il gruppo terroristico. Lo ha reso noto il dipartimento alla Giustizia americano. Cittadino canadese di origine saudita,era stato catturato in Siria nel gennaio del 2019 in scontri armati. E di recente consegnato all’Fbi. La ‘perIl procuratore del distretto orientale della Virginia, Raj Parekh, ha definito“ladietro la violenza”. “Attraverso il suo ruolo di primo piano nel tradurre, narrare e far avanzare la propaganda online ...

