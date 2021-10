Juventus | rottura e clamoroso ritorno | ipotesi scambio con Bentancur

(Di sabato 2 ottobre 2021) Lapensa ad un: giocatore in rotta con il club e possibilecono via per 50 milioni di euro Lapianifica le mosse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

#VandeBeek sempre più fuori dal progetto United: su di lui ci sono l'#Inter e la #Juventus.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rottura

... con prestazioni ribadite anche nella. Una non - novità, comunque, quest'ultima. Perché ... Si era arrivati a parlare di possibile, di incapacità del tecnico di relazionarsi con chi è ...Una eventuale apertura al prestito con dritto di riscatto potrebbe essere ben accolta dallache, in una scala di priorità, ha sempre il nazionale francese del Monaco Tchouameni al primo ...Da Manchester continua ad arrivare notizie di rottura totale tra il centrocampista olandese, Donny Van de Beek, e l’allenatore dei Red Devils Solskjaer. La situazione sarà ancora più chiara a partire ...La Serie A, ad esempio, potrebbe davvero essere il giusto posto dove rilanciarsi. Per van de Beek non si possono comunque escludere altre piste, che potrebbero portarlo anche in Spagna Possibile un ad ...