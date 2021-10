Juventus, Locatelli: “Vincere il derby emozione fantastica” (Di sabato 2 ottobre 2021) “È un’emozione fantastica. C’è un gruppo incredibile che mi ha accolto benissimo. Nonostante ci siano grandi giocatori sono tutti umili. Abbiamo vinto il derby, è un’emozione forte“. Così Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria nel derby della Mole. Vincere contro il Torino ha un sapore speciale, come spiega Locatelli: “Era il derby. In classifica dovevamo fare un altro passo avanti. Ci siamo riusciti. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo ricaricare le pile e dobbiamo tornare con ancora più fame“. PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-Juventus “Allegri? Il mister sicuramente pretende tanto da me e io sto cercando di fare di tutto per migliorarmi. Io mi sono buttato ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) “È un’. C’è un gruppo incredibile che mi ha accolto benissimo. Nonostante ci siano grandi giocatori sono tutti umili. Abbiamo vinto il, è un’forte“. Così Manuel, centrocampista della, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria neldella Mole.contro il Torino ha un sapore speciale, come spiega: “Era il. In classifica dovevamo fare un altro passo avanti. Ci siamo riusciti. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo ricaricare le pile e dobbiamo tornare con ancora più fame“. PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-“Allegri? Il mister sicuramente pretende tanto da me e io sto cercando di fare di tutto per migliorarmi. Io mi sono buttato ...

