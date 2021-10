Juventus, Locatelli: «Gol emozione incredibile. Allegri pretende tanto da me» (Di sabato 2 ottobre 2021) Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le sue dichiarazioni Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL – «A parte che ho preso una testata da Chiellini e ho un livido. Un’emozione incredibile, mi hanno accolto benissimo, sono tutti umili e persone vere, amici. emozione forte vincere un derby. Gruppo? Serviva tanto, perché dovevamo fare un altro passo avanti, dobbiamo continuare così. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo recuperare le pile con più fame ancora». Allegri – «Il mister sicuramente pretende tanto da me, io sto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Manuel, centrocampista della, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le sue dichiarazioni Manuel, centrocampista della, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL – «A parte che ho preso una testata da Chiellini e ho un livido. Un’, mi hanno accolto benissimo, sono tutti umili e persone vere, amici.forte vincere un derby. Gruppo? Serviva, perché dovevamo fare un altro passo avanti, dobbiamo continuare così. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo recuperare le pile con più fame ancora».– «Il mister sicuramenteda me, io sto ...

Advertising

433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - GiovaAlbanese : Ripropongo. Anche (e non solo) per la felicità dei tifosi della #Juventus più scaramantici ?? ?? Szczesny; Danilo, D… - GiovaAlbanese : #Locatelli uomo derby, la #Juventus di Max #Allegri vince il #DerbyDellaMole di cortomuso. #ToroJuve 0-1 ? #DerbyDellaMole - yourgoodb : RT @433: Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - JohnKabran20 : RT @ActuFoot_: TORINO 0-1 JUVENTUS ??? Locatelli La Juventus s’impose dans le derby. -