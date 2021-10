Juventus, da Cristiano Ronaldo a Locatelli: i nuovi acquisti decisivi nel derby (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juventus vince il derby della Mole grazie al gol di Manuel Locatelli, arrivato in estate: ancora una rete di un nuovo acquisto La Juventus coglie la sua terza vittoria in Serie A grazie al gol di Manuel Locatelli: derby della Mole per i bianconeri ancora una volta con un nuovo acquisto a firmare la sfida. Per il quarto anno consecutivo si ripete questo dato. A partire da Cristiano Ronaldo (2018/2019), per poi arrivare a De Ligt (2019/2020) e Weston McKennie (2020/2021). Si aggiunge dunque Locatelli (2021/2022). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Lavince ildella Mole grazie al gol di Manuel, arrivato in estate: ancora una rete di un nuovo acquisto Lacoglie la sua terza vittoria in Serie A grazie al gol di Manueldella Mole per i bianconeri ancora una volta con un nuovo acquisto a firmare la sfida. Per il quarto anno consecutivo si ripete questo dato. A partire da(2018/2019), per poi arrivare a De Ligt (2019/2020) e Weston McKennie (2020/2021). Si aggiunge dunque(2021/2022). L'articolo proviene da Calcio News 24.

