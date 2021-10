Italia, ufficiale: Mancini ha scelto il nuovo attaccante (Di sabato 2 ottobre 2021) Moise Kean prenderà il posto di Ciro Immobile per l’Italia, in occasione della semifinale di Nations League. Ciro Immobile, attaccante di spicco della Lazio, si è fermato a causa di una lesione di basso grado al muscolo della coscia destra. Uno stop che obbliga il calciatore a saltare la sfida di campionato contro il Bologna ma anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 ottobre 2021) Moise Kean prenderà il posto di Ciro Immobile per l’, in occasione della semifinale di Nations League. Ciro Immobile,di spicco della Lazio, si è fermato a causa di una lesione di basso grado al muscolo della coscia destra. Uno stop che obbliga il calciatore a saltare la sfida di campionato contro il Bologna ma anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

