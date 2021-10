Italia U21, dei convocati di Nicolato 14 giocano in B (Di sabato 2 ottobre 2021) Due le novità nella squadra di Nicolato: il portiere del Vicenza Semuel Pizzignacco e il difensore del Crotone Simone Canestrelli Leggi su itasportpress (Di sabato 2 ottobre 2021) Due le novità nella squadra di: il portiere del Vicenza Semuel Pizzignacco e il difensore del Crotone Simone Canestrelli

Advertising

zazoomblog : LIVE – Italia-Polonia 20-25 20-25 25-11 3-3: semifinale Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA - #Italia-Polonia #20-… - zazoomblog : LIVE – Italia-Polonia 20-25 20-25 0-0: semifinale Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA - #Italia-Polonia #20-25 #20… - _heresallie : Imoco arrancando sulla parità da una parte, Italia U21 che sta giocando praticamente con solo due giocatori in svan… - Volleyball_it : Mondiali U21 M.: ore 19.00, 2° semifinale. Italia vs. Polonia by Giacomo Tarsi #volleyball_it #20annionline… - KIMSUN000 : RT @Federvolley: Alessandro #Michieletto, che questa sera a Cagliari (ore 19) sarà impegnato con l'Italia???? nella semifinale dei Campionati… -