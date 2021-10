Italia | Mancini ha scelto il sostituto di Immobile

(Di sabato 2 ottobre 2021) Robertoha rotto gli indugi e ha deciso ildi Ciroper la Nations League. Il centravanti della Lazio, infatti, ha accusato un problema muscolare nella gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca e resterà fuori per almeno una settimana., ECCO ILDINazionaleA sostituire il centravanti della Lazio sarà Moise Kean della Juventus. Il centravanti bianconero ha vinto il ballottaggio con Gianluca Scamacca del Sassuolo, nonostante la prova grigia di questo pomeriggio sul campo del Torino. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE INFORTUNIO IMMOBILE, MANCINI CONVOCA MOISE KEAN LA FIGC HA INOLTRATO RICHIESTA UFFICIALE A… - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Allegri, prove di remuntada ?? L'#Italia perde #Immobile ?? #Mancini… - Angelo_cobalto : RT @SkySport: ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE INFORTUNIO IMMOBILE, MANCINI CONVOCA MOISE KEAN LA FIGC HA INOLTRATO RICHIESTA UFFICIALE ALLA UEFA #… - SorareItaly : RT @SkySport: ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE INFORTUNIO IMMOBILE, MANCINI CONVOCA MOISE KEAN LA FIGC HA INOLTRATO RICHIESTA UFFICIALE ALLA UEFA #… - sportli26181512 : #Nations #League, #Immobile out: la #Figc chiede la sostituzione all'#Uefa: L'attaccante della Lazio dovrà rinuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini

... il centravanti dovrà rinunciare alle finali di Nations League che l'campione d'Europa ... "Dispiace non poter rispondere alla convocazione del mister" ha scritto sui social Immobile , ...Dopo qualche ora di riflessione, Robertoha rotto gli indugi: il commissario tecnico dell'ha scelto il sostituto di Ciro Immobile per la Nations League. L'attaccante della Lazio ha ...Si sa infatti che uno dei difetti del lavoro da commissario tecnico sta nella mancanza della quotidianità. Lo ha confessato lo stesso ct azzurro, rivelando di essere stato molto vicino a una grande sq ...Il giocatore della Juventus chiamato a sostituire Ciro Immobile, acciaccatosi in coppa e costretto a saltare anche i prossimi impegni di campionato.