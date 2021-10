Inzaghi: 'Brutto primo tempo, ma abbiamo un grande spirito. Cambi decisivi' (Di sabato 2 ottobre 2021) Simone Inzaghi finisce in copertina dopo la vittoria col Sassuolo: i suoi Cambi sono stati decisivi. "Il Sassuolo ha fatto meglio di noi primo tempo, nella ripresa, anche prima dei Cambi, avevo visto ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 ottobre 2021) Simonefinisce in copertina dopo la vittoria col Sassuolo: i suoisono stati. "Il Sassuolo ha fatto meglio di noi, nella ripresa, anche prima dei, avevo visto ...

Advertising

sportli26181512 : Inzaghi: 'Brutto primo tempo, ma abbiamo un grande spirito. Cambi decisivi': Inzaghi: 'Brutto primo tempo, ma abbia… - iimpa : @Inter Inzaghi così non va. Sbaglia giocatori. Brutto pressing. Spiaze - albemutti : #Calhanoglu per #Vidal era proprio necessario? Mettere #Vecino che se li mangia entrambi a colazione sembrava brutt… - tripletemainb : @_enz29 Inzaghi deve fare un passo indietro e rinnegare le sue idee. Questa squadra non può giocare con la difesa a… - andrea_anigoni : @AttReds @LarosaFerdy @FBiasin Rappresentano lato + brutto e giustamente perculato del ns tifo, insieme a tutti que… -