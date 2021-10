(Di sabato 2 ottobre 2021) Andres, centrocampista del Vissel Kobe ed ex Barcellona, hato alcuni retroscena sulla sua carriera da calciatore Andres, centrocampista del Vissel Kobe ed ex Barcellona, hato alcuni retroscena sulla sua carriera da calciatore. Le dichiarazioni ai microfoni della BBC. ALLENATORI – «Ho avuto allenatori diversi. Ho iniziato con Louis van Gaal, poi c’erano Guardiola, Luis Enrique ed Ernesto Valverde. Tutti gli allenatori ti insegnano qualcosa, puoi imparare qualcosa da loro. Certo, ci sono stati anche dei momenti in cui ho giocato di meno, ma anche questa esperienza mi ha arricchito. Sarebbe difficile individuare l’allenatore che più mi ha influenzato. Lo stesso vale per i giocatori. Ho giocato con molti grandi giocatori a Barcellona e nella nazionale spagnola. Ho ...

Advertising

CalcioNews24 : #Iniesta si racconta: «Imparato molto da #Mourinho e #Ancelotti. Sul #Barcellona…» -

Ultime Notizie dalla rete : Iniesta racconta

Calcio News 24

Andressie lo fa ai microfoni della BBC . Il centrocampista spagnolo, bandiera del Barcellona ma adesso in Giappone al Vissel Kobe , ha parlato della sua crescita come giocatore facendo ...Commenta per primo Andres, leggendario centrocampista spagnolo, ex Barcellona e ora al Vissel Kobe in Giappone, sia Goal.com : 'Tornare al Barcellona? Non è lo scenario in cui mi vedo, se però arrivasse l'...ALLENATORI - “Ho avuto allenatori diversi. Ho iniziato con Louis van Gaal, poi c'erano Guardiola, Luis Enrique ed Ernesto Valverde. Tutti gli allenatori ti insegnano qualcosa, p ...Andres Iniesta, leggendario centrocampista spagnolo, ex Barcellona e ora al Vissel Kobe in Giappone, si racconta a Goal.com: "Tornare al Barcellona? Non è ...