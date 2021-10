In arrivo il documentario su Celine Dion diretto dalla regista Irene Taylor (Di sabato 2 ottobre 2021) La vita e la carriera di una delle voci più straordinarie del panorama mondiale, Celine Dion, diventa un documentario. Ad annunciarlo è Sony: il progetto è già in produzione, con la regia della nominata all’Oscar Irene Taylor. Realizzato con la partecipazione e il supporto della stessa Celine Dion, il film vuole celebrare l’incredibile storia personale dell’artista canadese. I successi della sua carriera, le uscite dei suoi iconici album, i premi ricevuti, i tour mondiali e gli show residence a Las Vegas. Celine Dion parla del documentario sulla sua vita “Sono sempre stata molto aperta con i miei fan” commenta Celine Dion, come riporta l’ANSA. “Penso che Irene, con la ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 ottobre 2021) La vita e la carriera di una delle voci più straordinarie del panorama mondiale,, diventa un. Ad annunciarlo è Sony: il progetto è già in produzione, con la regia della nominata all’Oscar. Realizzato con la partecipazione e il supporto della stessa, il film vuole celebrare l’incredibile storia personale dell’artista canadese. I successi della sua carriera, le uscite dei suoi iconici album, i premi ricevuti, i tour mondiali e gli show residence a Las Vegas.parla delsulla sua vita “Sono sempre stata molto aperta con i miei fan” commenta, come riporta l’ANSA. “Penso che, con la ...

Advertising

infoitcultura : Harry e Meghan: in arrivo un documentario segreto sulla loro vita - mubiitalia : PINO, un documentario sull'artista Pino Pascali diretto da Walter Fasano. In arrivo domenica 3 ottobre. - SanremoAncheNoi : RT @VashAndrea: Depeche Mode: in arrivo la nuova edizione di “101” box set con documentario e album dal vivo - VashAndrea : Depeche Mode: in arrivo la nuova edizione di “101” box set con documentario e album dal vivo - ItalyinCyprus : ??Non potevamo pensare a un modo migliore per concludere la promozione del nostro documentario “Digging History” se… -