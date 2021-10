Il pericolo che il gorgo si trascini dentro il Governo Draghi (Di sabato 2 ottobre 2021) Alla fine del film sempre lì si torna, a ciò che era chiaro già prima della proiezione, che certo non nobilita protagonisti e comprimari: al perché, a un certo punto, sia arrivato Draghi come effetto di una clamorosa crisi di sistema. Semmai, sullo schermo di questa campagna elettorale, la prima ai tempi del vaccino (e della speranza), le immagini (poco speranzose) della crisi confermano tutti gli elementi, e ne aggiungono di nuovi, che attraversano ogni schieramento e forza politica, con diversi gradi di intensità. Clamorosa a destra, che si consuma nella “doppia morale” dei festini di Morisi e nel “doppio nero” – dei soldi e dei saluti romani – rivelato dall’inchiesta di Fanpage trasmessa da PiazzaPulita. Valgono un trattato sulla qualità, politica e morale, della classe dirigente sovranista, a partire dai leader che l’hanno selezionata, promossa, valorizzata, l’una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 ottobre 2021) Alla fine del film sempre lì si torna, a ciò che era chiaro già prima della proiezione, che certo non nobilita protagonisti e comprimari: al perché, a un certo punto, sia arrivatocome effetto di una clamorosa crisi di sistema. Semmai, sullo schermo di questa campagna elettorale, la prima ai tempi del vaccino (e della speranza), le immagini (poco speranzose) della crisi confermano tutti gli elementi, e ne aggiungono di nuovi, che attraversano ogni schieramento e forza politica, con diversi gradi di intensità. Clamorosa a destra, che si consuma nella “doppia morale” dei festini di Morisi e nel “doppio nero” – dei soldi e dei saluti romani – rivelato dall’inchiesta di Fanpage trasmessa da PiazzaPulita. Valgono un trattato sulla qualità, politica e morale, della classe dirigente sovranista, a partire dai leader che l’hanno selezionata, promossa, valorizzata, l’una ...

