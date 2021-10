Il Papa ai giovani | siete l' ultima speranza per salvare il Pianeta

(Di sabato 2 ottobre 2021) Collegamento in diretta streaming coneconomisti dai 5 Continenti per 'The Economy of Francesco', il meeting ad Assisi con oltre 200in presenza. "Siamo amministratori dei beni della Terra, non padroni", dice il pontefice

" Ilha subito colto nel segno indicando nei'forse l'ultima generazione che ci può salvare, non esagero'. E ritornano in mente le parole che un anno fa proprio ad Assisi in piena ...Il compito affidato dalaiè quello di "rimettere la fraternità al centro dell'economia". "Il nostro tempo, per l'importanza e l'urgenza che ha l'economia, ha bisogno di una nuova ...Collegamento in diretta streaming con giovani economisti dai 5 Continenti per 'The Economy of Francesco', il meeting ad Assisi con oltre 200 giovani in presenza. "Siamo amministratori dei beni della T ..."Cari Daniele e Giuseppe, non siete soli: Gesù è con voi, la nostra Chiesa è con voi. Maria santissima, Madre dei sacerdoti e Madre di Misericordia, che vi genera come ministri e suoi figli prediletti ...