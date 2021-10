Hockey ghiaccio | Alps League 2021-2022 | vincono Asiago e Merano | cadono Vipiteno | Gherdeina | Fassa e Cortina

(Di sabato 2 ottobre 2021) Un vero e proprio super-sabato sera per quanto riguarda la. Ben 16 delle 17 squadre erano sul, con 6 italiane impegnate. Vince ancoranel derby contro, mentrela spunta allo scadere su, invece,. A questo punto, in classifica generale comanda sempre Jesenice con 21 punti, conseconda a quota 18. Renon rimane quarta con 13 punti, mentresale a quota 12 alla pari conè sempre tredicesima con 6 punti, conpenultima a quota 3. Andiamo, quindi, a conoscere ...

I Ticino Rockets hanno incassato la sesta sconfitta stagionale. Impegnati suldel GCK, i rivieraschi si sono inchinati per 9 - 1. La partita stata piuttosto combattuta per 40' (3 - 1 alla seconda pausa), con i padroni di casa che hanno poi preso il largo nel periodo ......coach Massimo Da Rin reduce dai primi due stop contro Valdifiemme all'esordio e settimana scorsa in casa suldi Casate contro il Dobbiaco. Domani quindi terza partita importante per l'...Hockey Como si apre oggi il 3° turno del torneo nazionale di IHL mentre il team comasco giocherà domenica 3 contro il Pergine ...Conto alla rovescia verso l’importante appuntamento con l’hockey femminile in programma a Torre Pellice da giovedì 7 a domenica 10 ottobre.