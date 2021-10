Highlights Treviso-Venezia 80-76 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 2 ottobre 2021) Glidi Nutribullet-Umana Reyer80-76, match della seconda giornata dellaA1di. Al PalaVerde i padroni di casa conducono per lunghi tratti, ma nel finale rischiano di subire la clamorosa rimonta ospite grazie ad un super Tonut da 20 punti. Alla fine peròporta a casa la vittoria, con i 15 punti di Dimsa e i 14 punti di Russell e Sims. CRONACA E TABELLINO GLISportFace.

Advertising

sportface2016 : #Basket VIDEO - #SerieA1 Gli highlights della vittoria di #Treviso su #Venezia - RassegnaZampa : #Basket #SerieA Treviso parte col botto e batte Tortona: gli highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Treviso

Sportface.it

Il video con glidi Bertram Derthona Basket Tortona - NutriBulletBasket , sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa escono meglio dai blocchi ma i ...... mentre i meneghini di coach Ettore Messina hanno avuto la meglio sull' Universo108 - 60 e ... Finale Supercoppa italiana 2020, Olimpia Milano - Virtus Bologna 75 - 68: gliCondividi: ...X Factor 2021 audizioni 3: ultima puntata di audizioni prima dei Bootcamp porta alla luce nuovi talenti in un crescendo di sperimentazione ...Gli highlights di Tortona-Treviso 77-92, match valido per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket.