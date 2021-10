Hideo Kojima e Konami hanno seppellito l' ascia di guerra?

(Di sabato 2 ottobre 2021) Come molti ancora ricordano, nel 2015 è avvenuto il duro divorzio tra, che venne letteralmente licenziato dall'azienda vedendo rimosso anche il proprio nome da Metal Gear Solid V. Un evento che si è trascinato per molto tempo nei ricordi dei giocatori, che causò anche, probabilmente, i problemi del quinto capitolo della saga, considerato incompleto.ha proseguito nella sua strada, fondandoProductions, con la seguente pubblicazione di Death Stranding con l'aiuto di Sony. Sei anni dopo, sembra che l'amara rottura si stia pian piano dimenticando per fare strada ad un rapporto pacifico. Leggi altro...

L'ultima uscita di Metal Gear fu lo spin - off Metal Gear Survive , firmata da Konami dopo l'addio die che riprendeva pesantemente gli asset e le dinamiche di Metal Gear Solid V ...Per chi avesse vissuto in una caverna per qualche tempo, infatti, il titolo è stato il primo didall'addio alla serie Metal Gear , rimasta nelle mani di una Konami che secondo le ...