Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 89-80 Basket maschile serie A e calcio serie D girone H, anticipi con squadre pugliesi (Di sabato 2 ottobre 2021) Successo nell’esordio Casalingo in campionato per l’Happy Casa Brindisi. La squadra di Vitucci ha sconfitto per 89-80 il Banco di Sardegna Sassari. Dopo due giornate della serie A di pallacanestro maschile i pugliesi sono a quota 2 in classifica. calcio serie D girone H: oggi due anticipi della seconda giornata hanno riguardato squadre pugliesi. Audace Cerignola-Nola 6-0, Virtus Matino-Molfetta 1-1. L'articolo Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 89-80 <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 2 ottobre 2021) Successo nell’esordiolingo in campionato per l’. La squadra di Vitucci ha sconfitto per 89-80 ildi. Dopo due giornate dellaA di pallacanestrosono a quota 2 in classifica.H: oggi duedella seconda giornata hanno riguardato. Audace Cerignola-Nola 6-0, Virtus Matino-Molfetta 1-1. L'articolodi89-80

