Gratta e Vinci rubato, l'anziana non si fida di nessuno e lascia il quartiere (Di sabato 2 ottobre 2021) Oltre il danno anche la beffa, dopo essersi vista sottratto il Gratta e Vinci la 69enne Vincitrice di Napoli lascia il quartiere per paura di un nuovo furto Tutti ricordiamo la storia, a tratti simile ad una commedia, del tabaccaio di Napoli che ha rubato un Gratta e Vinci da 500mila euro e poi ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

