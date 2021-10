Grande Fratello Vip: Lo Scandalo Delle Principesse Hailé Selassié! (Di sabato 2 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, sesta puntata: tra i tanti argomenti caldi di questo appuntamento con il reality show c’è stato quello che ha riguardato le Principesse Hailé Selassié. Jessica, Clarissa e Lulù hanno appreso l’arresto del padre anche se in realtà erano già a conoscenza della complicata situazione familiare. In realtà le ragazze non sarebbero Delle Principesse. Ecco tutto quello che è successo e le spiegazioni sullo Scandalo Delle Selassié! Grande Fratello Vip 6, 6^ puntata: il padre Delle Principesse è in carcere, loro sono serene! Prima della sesta puntata del Grande Fratello Vip 6, le sorelle Selassié hanno avuto modo di ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 2 ottobre 2021)Vip 6, sesta puntata: tra i tanti argomenti caldi di questo appuntamento con il reality show c’è stato quello che ha riguardato leSelassié. Jessica, Clarissa e Lulù hanno appreso l’arresto del padre anche se in realtà erano già a conoscenza della complicata situazione familiare. In realtà le ragazze non sarebbero. Ecco tutto quello che è successo e le spiegazioni sulloVip 6, 6^ puntata: il padreè in carcere, loro sono serene! Prima della sesta puntata delVip 6, le sorelle Selassié hanno avuto modo di ...

Advertising

MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - trash_italiano : Inganno al Grande Fratello Vip 6, le tre principesse non sarebbero davvero principesse - StigmabaseF : Coming out al Grande Fratello Vip: la confessione in diretta - instaNews: Tra i coinquilini della casa, uno ha amme… - blujasmine3 : RT @ilenia_zirafi: Ma Lulù è pazza forte raga allucinante Stavano parlando in bagno e solo perché c'era Sophie li ha presi e ha detto 'and… -