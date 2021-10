GF Vip, Rosalinda Cannavò su Soleil Sorgè: “Tutto troppo” (Di sabato 2 ottobre 2021) Direttamente dalla scorsa edizione del GF Vip, Rosalinda Cannavò, attrice siciliana, dice la sua sul trattamento di Soleil Sorgè all’interno della casa e delle accuse mosse nei suoi confronti. Gli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 2 ottobre 2021) Direttamente dalla scorsa edizione del GF Vip,, attrice siciliana, dice la sua sul trattamento diall’interno della casa e delle accuse mosse nei suoi confronti. Gli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Rosalinda Cannavò e Oppini “pungono” Soleil Sorge e Alex Belli: il giudizio degli ex concorrenti del GF Vip -… - blogtivvu : Rosalinda Cannavò e Oppini “pungono” Soleil Sorge e Alex Belli: il giudizio degli ex concorrenti del GF Vip - nocchi_rita : RT @claudiapani00: Buonanotte solo con gli unici vip del #gfvip che ci hanno tenuto svegli per tutta la notte. #rosmello #prelemi #rosalind… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil attacca Gianmaria Antinolfi e piange senza lacrime. L'ironia del web «Recita peggio di… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Soleil attacca Gianmaria Antinolfi e piange senza lacrime. Lironia del web Recita peggio di Ros… -