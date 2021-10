Francia: due bimbe vegliano per giorni la madre morta pensando che dorma (Di sabato 2 ottobre 2021) "Fate piano, mamma sta dormendo" . E' quanto hanno detto alla polizia due bambine, di 5 e 7 anni , che hanno vissuto per giorni in casa con la madre morta improvvisamente a Le Mans nel nordovest della... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 ottobre 2021) "Fate piano, mamma sta dormendo" . E' quanto hanno detto alla polizia due bambine, di 5 e 7 anni , che hanno vissuto perin casa con laimprovvisamente a Le Mans nel nordovest della...

