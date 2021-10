Fiorentina-Napoli, i convocati di Italiano: nessuna novità per i viola (Di sabato 2 ottobre 2021) Fiorentina-Napoli sarà una partita molto importante per gli azzurri. Dopo lo stop in Europa League, il primo in gare ufficiali per Spalletti, i partenopei dovranno dimostrare di essere una squadra forte e compatta. Il Franchi è un test mai facile, quest'anno ancor meno. Italiano infatti ha avuto un ottimo impatto con i viola e vorrà mettere in difficoltà Spalletti. Con un Tweet ufficiale, la Fiorentina ha reso noti i convocati in vista della gara di domani. Non c'è nessuna novità nelle scelte del mister gigliato: presente anche Callejòn, grande ex del match. Di seguito i convocati. Portieri : Dragowski, Rosati, Terracciano; Difensori : Biraghi, Igor, M.Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 ottobre 2021)sarà una partita molto importante per gli azzurri. Dopo lo stop in Europa League, il primo in gare ufficiali per Spalletti, i partenopei dovranno dimostrare di essere una squadra forte e compatta. Il Franchi è un test mai facile, quest'anno ancor meno.infatti ha avuto un ottimo impatto con ie vorrà mettere in difficoltà Spalletti. Con un Tweet ufficiale, laha reso noti iin vista della gara di domani. Non c'ènelle scelte del mister gigliato: presente anche Callejòn, grande ex del match. Di seguito i. Portieri : Dragowski, Rosati, Terracciano; Difensori : Biraghi, Igor, M.Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, ...

Advertising

sscnapoli : ?? La conferenza stampa di Mister Spalletti alla vigilia di Fiorentina - Napoli ?? - Spazio_Napoli : Fiorentina-Napoli, i convocati di Italiano: nessuna novità per i viola - pronosti_calcio : Pronostico Fiorentina-Napoli 3 Ottobre 2021: 7ª Giornata di Serie A - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - I 26 convocati di Italiano per il match contro il Napoli: out Castrovilli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FIORENTINA - I 26 convocati di Italiano per il match contro il Napoli: out Castrovilli -