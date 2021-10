Fino all’Ultimo Battito perde terreno e il pubblico invoca Vanessa Incontrada

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 ottobre 2021)continua a vincere e non convincere. La seconda puntata della fiction di Rai1 con Marco Bocci fa discutere ancora oggi e non solo per via degli ascolti, in calo rispetto al debutto, ma anche perché qualcosa che stona ancora c’è ma cosa? In molti apprezzano il protagonista e anche i giovani attori che gli ruotano intorno, molti altri fanno lo stesso con il filone ad alta tensione che aleggia nella fiction ma ci sono anche quelli che bocciano la parte ‘medica’. Mettiamola così. Forse se Marco Bocci fosse stato un padre pronto a tutto per avere un cuore per suo figlio (senza essere un dottore) sarebbe stato più credibile. Molte cose a livello ‘medico’ non tornano e questo fa storcere il naso ad unche ormai è ben istruito su pratiche mediche, lavoro in corsia e malattie. Questo non è ...